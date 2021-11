Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall zwischen Bus und Auto

Landau (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag um 9.30 Uhr in Landau. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte in der Thomas-Nast-Straße rückwärts in eine Parklücke einparken als es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der die Thomas- Nast- Straße aus Richtung Ferdinand-Koch-Straße befahren hatte. Beide Unfallbeteiligte beschuldigten sich gegenseitig den Unfall verursacht zu haben. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell