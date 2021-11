Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots)

In den Morgenstunden des 04.11.2021 führten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden zwei Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt, zwei weitere hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Ein 28-jähriger Autofahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Seine Fahrt war somit beendet und ein Strafverfahren die Folge.

