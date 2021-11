Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wenn der Krankenfahrstuhl mal wieder streikt

Landau (ots)

Unbürokratische Unterstützung erhielt ein 71-Jähriger, der am Mittwochabend bei der Polizei in Landau um Hilfe bat. Sein elektrischer Krankenfahrstuhl hatte in den Notbetrieb geschaltet, die Heimfahrt war unmöglich. Die Beamten brachten den 71-Jährigen daraufhin wohlbehalten nach Hause. Die Polizei Landau wünscht dem Senior für die Zukunft wieder eine gute Fahrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell