Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Landau (ots)

Ein Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag um 12.55 Uhr in Landau schwer verletzt. Der 25-Jährige wollte mit seinem Kleinkraftrad den Parkplatz der Universität verlassen und in die Fortstraße einfahren. Aufgrund eines Autos, das in der Fortstraße in Richtung Am Bürgergraben fuhr musste der 25-jährige stark bremsen und stürzte in der Folge. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter. Der verletzte Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell