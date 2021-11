Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Beleuchtung im Visier

Germersheim (ots)

Wenn das Wetter trüber und die Sicht schlechter wird, ist eine funktionierende Beleuchtung am Fahrzeug unverzichtbar. Daher führte die Polizeiinspektion Germersheim am 03.11.2021 im Rahmen des landesweiten Beleuchtungs-Kontrolltages "Licht-Test-Aktion" an zahlreichen Stellen mobile und stationäre Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 39 Fahrzeuge kontrolliert, davon 13 Fahrräder. An 19 Fahrzeugen wurden Beleuchtungsmängel festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell