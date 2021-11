Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Dreiste Ganoven

Edenkoben (ots)

Gleich dreimal versuchten gestern (03.11.2021) zwei Unbekannte, ältere Leute übers Ohr zu hauen. Kurz vor 11.30 Uhr meldete sich telefonisch eine Unbekannte bei einer 80 Jahre alten Frau und offerierte ihr, dass ihr Sohn im Krankenhaus dringend zwei Ampullen benötigt, ansonsten würde er nicht überleben. Hierzu wären allerdings 12.000 Euro erforderlich. Der Telefonhörer wurde dann dem vermeintlichen Sohn überreicht, der "heulend" darum bat, unbedingt das Geld zu bezahlen. Die Angerufene beendete das Telefonat. Ihren richtigen Sohn konnte sie wohlauf an der Arbeitsstätte erreichen. Kurz nach 14 Uhr wurde eine 84 Jahre alte Frau angerufen und ihr suggeriert, dass ihr Sohn wegen Corona im Krankenhaus sei und dringend ein Medikament für 6.000 Euro im Ausland beschafft werden müsste. Auch sie legte den Hörer auf. Im dritten Fall rief die Ganovin bei einer 81-Jährigen an. Auch ihr wurde erklärt, dass sich ihr Sohn in ärztlicher Behandlung befinden würde. Da die Frau von den Medien vorgewarnt war, beendete sie das Gespräch und meldete sich bei der Polizei. In allen drei Fällen dürfte es sich um die gleichen Täter gehandelt haben. Die Polizei warnt: Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Infomieren Sie in jedem Fall die Polizei!

