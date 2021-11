POL-PDLD: A65/AS Edenkoben - LD-Nord - Autofahren ist Charaktersache

Polizeidirektion Landau

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin muss sich in einem Strafverfahren wegen Beleidigung verantworten, weil sie einem 68 Jahre alten Verkehrsteilnehmer den "Stinkefinger" zeigte. Beide waren auf der A65 zwischen Edenkoben und LD-Nord unterwegs, als der 68-Jährige das Fahrzeug der jungen Autofahrerin überholen wollte. Bis zur AS Landau-Nord nutzte die Autofahrerin den linken Fahrstreifen und verhinderte somit den Überholvorgang des Mannes. Bei der AS Landau-Nord verließ sie die Autobahn und zeigte abschließend dem Autofahrer den ausgestreckten Mittelfinger. Neben der Strafanzeige wird die Führerscheinstelle informiert, die die charakterliche Eignung für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr der 25-Jährigen prüft.

