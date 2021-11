Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrrad gestohlen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht vom 2. auf den 3.11.21 wurde in der Königstraße ein dort unverschlossen abgestelltes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Rad der Marke "Conway", Typ "MS 429" in den Farben Rot und Schwarz. Es ist eine Mountainbike Ausführung mit 29 Zoll Reifen. Der Schaden beläuft sich auf 500.- EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

