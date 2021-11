Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Ohne Führerschein, dafür mit Betäubungsmittel

Bad Bergzabern (ots)

Am 03.11.2021, gegen 07:15 Uhr wurde der 50-jährige PKW Fahrer in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer gab direkt an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im Zuge der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, was durch einen Test vor Ort bestätigt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell