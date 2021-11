Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 85-Jährige lässt Telefonbetrüger abblitzen

Edenkoben (ots)

Einen betrügerischen Anruf mit einem Gewinnversprechen von 69.000 Euro erhielt gestern (02.11.2021) eine 85 Jahre alte Frau aus Edenkoben. Da ihr die Betrugsmaschen bekannt waren, erklärte sie dem Anrufer, dass sie die Polizei informieren wird. Kurzerhand beendete der Unbekannte das Telefonat. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden. Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell