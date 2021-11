Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Kuhardt (ots)

Zwischen Sonntagmittag, dem 31.10.2021, 12:30 Uhr, und Montagmorgen, dem 01.11.2021, 00:45 Uhr, wurde in ein Zweifamilienhaus in der Ringstraße in Kuhardt eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Erdgeschoßes gewaltsam Zugang in den Wohnraum einer Wohnpartei und entwendete dort diverse Gegenstände. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf wenige tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell