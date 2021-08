Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hagen-Wehringhausen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch am Sonntag (30.08.2021) in ein Mehrfamilienhaus in der Dömbergstraße sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit von 12.00 - 19.30 Uhr hebelte eine unbekannte Person mit einem Gegenstand am Türrahmen der Hauseingangstür. Es wurden durch die Kriminalpolizei mehrere Hebelspuren daran festgestellt. Auf Grund der robusten Bauweise gelangte der Einbrecher nicht in das Treppenhaus, sodass keine weiteren Mieter zu Schaden gekommen sind. Möglicherweise wurde der Täter beim Einbruchsversuch beobachtet. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen sich unter der 02331 986 2066 zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen. (zor)

