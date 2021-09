Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Zweiter Tatverdächtiger zum Tötungsdelikt in Hannover-Stöcken festgenommen

Hannover (ots)

Am 19.09.2021 ist eine 53 Jahre alte Frau gefesselt und leblos in ihrer Wohnung an der Flemesstraße im hannoverschen Stadtteil Stöcken gefunden worden. Am Dienstag, 28.09.2021, nahmen die Ermittler den zweiten mutmaßlichen Täter zu dem Tötungsdelikt fest. Der 35-Jährige konnte im Raum Hildesheim gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an. / nash, ram

