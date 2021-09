Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Tatverdächtiger zum Tötungsdelikt in Hannover-Stöcken festgenommen

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 19.09.2021, ist eine 53-Jährige Frau gefesselt und leblos in ihrer Wohnung in Hannover-Stöcken an der Flemesstraße aufgefunden worden. (s. Ursprungsmeldung: https://bit.ly/39Aws6s). Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst.

Die Ermittler der eingerichteten Mordkommission "Flemes" haben am Donnerstag, 23.09.2021, einen 25-jährigen Tatverdächtigen im Bereich Hildesheim festnehmen können. Der mutmaßliche Täter wurde am Freitag, 24.09.2021, einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. / bo, ram

