Polizeidirektion Hannover

POL-H: Friedlicher Verlauf einer Versammlung in der Innenstadt Hannovers

Hannover (ots)

Eine Versammlung der politischen Partei "Alternative für Deutschland" in der hannoverschen Innenstadt hat am Donnerstag, 23.09.2021, einen friedlichen Verlauf genommen. Die Versammlung mit 30 Teilnehmenden stieß auf Gegenprotest, an dem sich rund 300 Personen beteiligten.

Die politische Partei "Alternative für Deutschland" veranstaltete am Donnerstagnachmittag ab 15:00 Uhr im Bereich des Kröpcke die Abschlusskundgebung ihres Bundestagswahlkampfes. Zu der ordnungsgemäß angezeigten stationären Versammlung kamen in der Spitze 30 Teilnehmende. Aufgrund der Versammlung kam es zu Gegenprotesten mit bis zu 300 Personen. Ein Großaufgebot der Polizei sicherte den ordnungsgemäßen Verlauf der Versammlung. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht.

Beim Wegschieben der Protestler von der Versammlung versuchten zwei Personen mit den Fäusten gegen die Köpfe von Einsatzkräften zu schlagen. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger konnte wenig später identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Beleidigung eines vorherigen Versammlungsteilnehmers durch einen Gegendemonstranten eingeleitet.

Gegen 16:30 Uhr war die Versammlung beendet. /ram, aman

