Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Neustraße/Seniorin abgelenkt. Duo stiehlt Portemonnaie

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einer 82-jährigen Frau aus Lüdinghausen am Dienstag (13.10.20) das Portemonnaie gestohlen. Als sie gegen 18 Uhr in einem Wohnhaus an der Neustraße einen Aufzug betrat, kamen eine Frau und ein Mann dazu. Während der männliche Täter sie ablenkte, entwendete die unbekannte Diebin die Geldbörse aus der Tasche der Seniorin.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. männlich, 25-30 Jahre alt, normale Statur, ca. 175 cm groß, dunkle Haare, sprach deutsch

2. weiblich, 25-30 Jahre alt, normale Statur, ca. 160 cm groß, dunkle lange Haare, sprach deutsch

Vielleicht hat jemand das Duo gegen 18 Uhr an der Neustraße gesehen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

