POL-ME: Kraftradfahrer übersieht Pkw und verletzt sich schwer - Hilden - 2104120

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, ereignete sich um 14.52 Uhr in Hilden an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Otto-Hahn-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Kraftradfahrer schwer verletzte.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 39-jährige Kraftradfahrer aus Mülheim a.d.R. die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf befuhr. An der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Otto-Hahn-Straße bemerkte er den verkehrsbedingt stehenden Pkw zu spät, der von einer 21-jährigen Hildenerin geführt wurde, und fuhr auf diesen auf.

Durch den Zusammenstoß fiel der Kraftradfahrer zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär.

An dem Kraftrad sowie an dem Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

