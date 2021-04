POL-ME: Schweren Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei ermittelt Fahrerin - Hilden - 2104117

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Mittwoch (28. April 2021) ist es gegen 1.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße An den Linden in Hilden gekommen. Dabei wurden das Unfallfahrzeug sowie ein Bushaltestellenmast schwer beschädigt. Die Unfallfahrerin war zunächst unerkannt geflüchtet. Die Verursacherin konnte jedoch am Vormittag vom zuständigen Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt werden. Jetzt erwartet sie ein Strafverfahren.

Das war geschehen:

Gegen 1:30 Uhr wurde ein Anwohner laut eigenen Angaben wegen eines lauten Knalls aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster nach dem Rechten schaute sah er mitten auf der Fahrbahn ein augenscheinlich gerade verunfalltes Fahrzeug stehen. Zudem sah er eine Person, die aus dem Fahrzeug stieg und dann kurz darauf mit drei Passanten den Wagen auf eine Busspur schob. Als sich kurz darauf alle Personen von der Unfallstelle entfernten, alarmierte der Zeuge die Polizei.

Die Beamten konnten kurz darauf das verunfallte Fahrzeug - einen Peugeot 206 - an der Haltestelle "Ohligser Weg" stark beschädigt auffinden. An dem Wagen war das vordere linke Rad abgerissen, zudem war die Front eingedellt und die Antriebswelle herausgerissen. Der Schaden dürfte mehrere Tausend Euro hoch sein. Von dem Unfallverursacher bzw. der Unfallverursacherin fehlte jedoch ebenso jede Spur, wie von den drei Personen, welche dabei geholfen hatten, den Wagen in die Busspur zu schieben.

Noch in der Nacht eingeleitete Ermittlungen an der Adresse der Fahrzeughalterin führten leider nicht zum Erfolg bzw. zum Antreffen der Fahrzeughalterin. Der Wagen wurde daraufhin sichergestellt und abgeschleppt.

Am Mittwochvormittag konnte das nun zuständige Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Mettmann den Fall jedoch "erfolgreich abschließen" und die Halterin antreffen. Die 52-jährige Hildenerin gab in einer ersten Befragung zu, den Unfall selbst und ohne Fremdverschulden verursacht zu haben. Ob die Frau zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war, ist aktuell noch nicht geklärt. Ebenso muss noch die Frage, geklärt werden, ob die Frau gegen die durch das Infektionsschutzgesetz geregelte Ausgangssperre verstoßen hat. Wegen der Verkehrsunfallflucht wurde ein Strafverfahren gegen die Hildenerin eingeleitet, zudem wird auch ihr Führerschein eingezogen werden.

