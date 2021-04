Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Kradfahrer nach Zusammenstoß mit LKW -Haan- 2104114

Mettmann (ots)

Am 27.04.2021, gegen 19:45 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Gräfrather Straße/Elberfelder Straße in Haan ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorrad. Ein 29-jähriger Fahrer einer Spedition aus Rumänien befuhr mit seinem LKW-Gespann die Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Gräfrather Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand war er bereits mit der Zugmaschine und einem großen Teil des Anhängers in die Gräfrather Straße abgebogen, als er nach eigenen Angaben, einen Ruck im hinteren Bereich des Anhängers verspürte. Ein 47-jähriger Haaner befuhr mit seinem Motorrad die Elberfelder Straße. Den Kreuzungsbereich wollte er geradeaus passieren, sah jedoch den noch nicht komplett abgebogenen LKW Anhänger zu spät, sodass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er stieß mit seinem Krad gegen den hinteren Teil des Hängers. Der Haaner stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Er musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden.

