POL-ME: Fahrradfahrerin auf Parkplatz schwer verletzt -Langenfeld- 2104113

Mettmann (ots)

Am 27.04.2021, gegen 16:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in Langenfeld an der Ganspohler Straße zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Aussagen von Zeugen und Beteiligten befuhr ein 65-jähriger Langenfelder mit seinem PKW Audi die Zufahrt zu einem Parkplatz im hinteren Bereich der Ganspohler Straße. Als er sich bereits in der Zufahrt befand und seinen PKW nach links in Richtung der dort liegenden Parkbuchten lenken wollte, stieß er mit einer Radfahrerin zusammen. Die 56 - jährige Langenfelderin kam zuvor mit ihrem Fahrrad den Durchgang, der aus Richtung Hauptstraße zu dem Parkplatz führt, entlang gefahren. Sie stürzte durch den Aufprall mit dem PKW zu Boden und verletzte sich hierbei so schwer, dass sie mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

