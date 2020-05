Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt, Verursachter geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots)

Eine 24-jährige Fahrradfahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Schönau leicht verletzt. Die Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs. An der Abzweigung der Sonderburger Straße zur B 44 in Richtung Sandhofen musste sie zunächst an der roten Ampel warten. Als sie bei Grünlicht losgefahren war, bemerkte sie einen Stoß gegen das Hinterrad ihres Fahrrades und stürzte dadurch zu Boden. Als sie sich wieder aufgerappelt hatte, sah sie einen schwarzen Mercedes, der an der Abzweigung in Richtung B 44/Sandhofen abgebogen war. Der Fahrer fuhr einfach weiter und kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen.

Die Radlerin hatte sich bei dem Sturz leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zugezogen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes, sportliches Modell gehandelt haben. Dessen Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 bis 40 Jahre alt - Männlich - Schlank - Schwarze Haar - Schwarzer längerer Bart - Südosteuropäische Erscheinung

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

