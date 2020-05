Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Großbrand in Produktionshalle einer Kunststofffabrik - erhebliche Rauchentwicklung - bislang keine Hinweise auf Verletzte - Pressemeldung Nr. 1

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr kam es in einer Produktionshalle einer Kunststofffabrik in der Wallstadter Straße zu einem Großbrand. Die Firma ist geräumt, Personen wurden nach jetzigem Stand nicht verletzt. Aufgrund einer großen, schwarzen Rauchwolke wurde eine Warnmeldung herausgeben und die Bevölkerung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Nachbargebäude wurden zwischenzeitlich ebenfalls evakuiert.

