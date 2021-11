Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Laterne beschädigt, Kommode gegen Fernseher getauscht

Bad Bergzabern (ots)

Am vergangenen Wochenende vom 29.10.2021- 01.11.2021 wurde im Bereich des Cullinarium, im Rötzweg in Bad Bergazbern, eine Laterne beschädigt. Des Weiteren wurde eine dort gelagerte Kommode entwendet und im Gegenzug ein alter Röhrenfernseher zurück gelassen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen

