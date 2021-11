Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Durchfahrtsverbot überwacht

Lingenfeld (ots)

Die Germersheimer Polizei überwachte gestern Mittag das Durchfahrtsverbot in der Straße "Am Hirschgraben" zwischen Lingenfeld und Westheim. Dabei mussten insgesamt vier Autofahrer verwarnt werden. Zudem wurde an einem PKW ein technischer Mangel festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell