Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzter betrunkener Fahrradfahrer Rülzheim, Alte Mühlgasse Samstag, den 31.10.2021, um 20.35 Uhr

Germersheim (ots)

Ein betrunkener Fahrradfahrer kam zu Sturz und verletzte sich leicht! Ein 45-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim war mit seinem Fahrrad in Rülzheim in der Alten Mühlgasse unterwegs. Einer Verkehrsteilnehmerin fiel der Mann auf, da er nicht mehr in der Lage war auf sein Fahrrad zu steigen. Als die Polizeistreife eintraf, lag der betrunkene Radfahrer mit seinem Fahrrad zwischen den Beinen auf der Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Zur Versorgung seinen leichten Verletzungen und zur Blutentnahme wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr!!!

