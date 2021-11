Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer greift Polizei an - Einsatz des Diensthundes

Tasereinsatz angedroht

Nachbarn meldeten am Sonntag, 31.10.2021 gegen 22:55 Uhr einen 34-jährigen aus Edenkoben, der in seiner Wohnung randalieren, herumschreien und Möbel herumschmeißen würde. Da der psychisch auffällige Mann trotz mehrfacher Aufforderung durch die eingesetzten Beamten der Polizei Edenkoben und der Diensthundestaffel sein Zimmer nicht verlassen wollte, sollte dieser am Arm aus der Wohnung geführt werden. Dabei schlug der Mann plötzlich einem Polizeibeamten ins Gesicht und versuchte sich zudem mit Pfefferspray, welches er in seiner Hosentasche mitführte, zur Wehr zu setzen. Durch Einsatz des Diensthundes konnte die Situation geklärt werden, gleichzeitig wurde auch der Einsatz des Tasers angedroht, so dass der Mann schließlich überwältigt und gefesselt werden konnte. Durch den Biss des Diensthundes wurde der Mann leicht verletzt und nach ärztlicher Versorgung ins Pfalzklinikum verbracht. Die eingesetzten Polizeibeamten waren weiter dienstfähig. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

