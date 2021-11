Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 30.10.2021, 17:30 Uhr bis Sonntag, 31.10.2021, 09:30 Uhr wurde bei einem Pkw VW, der in der Bahnhofstraße in Edenkoben abgestellt war, von einem bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell