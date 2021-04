Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln und mit gestohlenen Kennzeichen, aber ohne Führerschein

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Schauernheim In einer Kontrollstelle haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Montagabend einen 34-jährigen Autofahrer kontrolliert, der für einige Arbeit sorgte. Zunächst fiel auf, dass die beiden Kennzeichen vertauscht waren. Das vordere Kennzeichen war hinten angebracht und das hintere vorne. Bei der Überprüfung der Kennzeichen kam heraus, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Darauf angesprochen, gab der 34-Jährige an, den Wagen gerade erst einem Freund abgekauft zu haben. Von gestohlenen Kennzeichen wisse er nichts. Während des Gesprächs bemerkten die Polizisten zudem Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Mann räumte ein, am Mittag einen Joint geraucht zu haben. Zu guter Letzt verfügte er auch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Wegen des Cannabiskonsums musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen hat. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und außerdem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. in Bezug auf die Kennzeichen steht er zumindest unter Verdacht Täter eines Diebstahls zu sein. Weitere Ermittlungen hierzu folgen. Sein Führerschein, die Autoschlüssel und das Fahrzeug selbst haben die Beamten sichergestellt. Die Führerscheinstelle ist über den Fall informiert worden.

