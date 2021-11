Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

Am 30.10.21, in der Zeit von 19.00 - 23:30 Uhr, wurde ein in der Herzog-Wolfgang-Straße geparkter PKW Hyundai Tucson mit SÜW-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher beseitigte anschließend abgerissene Teile und entfernte sich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000.- EUR

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

