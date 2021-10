Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tasereinsatz nach Angriff auf Polizeibeamte

Herxheim in der Pfalz (ots)

Zu einem Tasereinsatz kam es am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr im Herxheimer Ortskern. Zunächst wurde eine offensichtlich hilflose Person gemeldet, die im Bereich der Volksbank schreiend umherrennen soll. Bei Eintreffen der Polizeibeamten ging dieser unvermittelt mit geballten Fäusten auf einen der beiden Kräfte los. Der Angriff konnte mittels Taser-Einsatz unterbunden werden. Was die Beweggründe des Mannes waren, bedarf weiterer Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der 58 Jahre alte Mann aus dem Raum Südliche Weinstraße in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

