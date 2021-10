Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Verkehrsunfall mit Totalschaden

Kirrweiler (ots)

Am regnerischen Samstagmittag (30.10.21) fuhr ein 74-jähriger Autofahrer gegen 13:20 Uhr wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen in der Hauptstraße in Kirrweiler geparkten PKW auf. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug mehrere Meter nach vorne geschoben. Das Fahrzeug des 74-jährigen Unfallverursachers wurde im Frontbereich massiv beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

