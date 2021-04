Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Niesanfall vermutlich ursächlich für Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich infolge eines Niesanfalls ereignete sich am Donnerstag gegen 06:45 Uhr in der Kasernenstraße in Renningen ein Verkehrsunfall. Während der Fahrt musste an der genannten Örtlichkeit ein 21-jähriger Ford-Lenker mutmaßlich niesen und verzog hierbei das Steuer. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen entgegen der Fahrtrichtung geparkten Ford. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch gegen einen abgestellten Mercedes geschoben. Obendrein wurde noch ein weiterer Ford in der Parkreihe gestreift. Zwei der insgesamt vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell