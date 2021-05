Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim

Landkreis Tuttlingen) Wohnwagen beschädigt (24.05.2021)

Rietheim-Weilheim (ots)

Sachbeschädigungen an Wohnwagen begangen haben Unbekannte am Montag im Zeitraum zwischen Mitternacht und 12.30 Uhr auf der Bulzinger Straße. Unbekannte Personen schlugen an zwei auf einem Privatgelände abgestellten Wohnwagen mehrere Scheiben ein. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell