POL-S: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (21.07.2021) einen 36-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Fahrzeuge im Bereich Hasenberg beschädigt zu haben. Ein Zeuge meldete gegen 04.00 Uhr einer Streifenwagenbesatzung einen Mann, der im Bereich Röckenwiesen-, Rotebühl-, Gutenberg- und Schwabstraße an mehreren Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten und den Lack zerkratzt haben soll. Nach kurzer Fahndung konnten die Beamten den 36-Jährigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Insgesamt soll der Mann dreizehn Fahrzeuge und eine Hausscheibe beschädigt, sowie ein Fahrrad und 8 Elektroroller umgeworfen haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

