Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstag (20.07.2021) am Kreisverkehr Daimlerstraße/Deckerstraße eine 31 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Der 42 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses war gegen 07.40 Uhr in der Daimlerstraße Richtung Waiblinger Straße unterwegs. Am Kreisverkehr stieß der Bus mit der Radfahrerin zusammen, die von der Deckerstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war und die Daimlerstraße auf einem Radweg überquerte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell