POL-S: Beim Rangieren Unfall verursacht und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagmorgen (20.07.2021) ein unbekannter Mann mit seinem Mercedes auf einem Parkplatz an der Hofener Straße ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat und anschließend davongefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein unbekannter Zeuge beobachtete zwischen 08.20 Uhr und 08.30 Uhr, wie der Fahrer eines schwarzen Mercedes beim Rangieren den geparkten orangenen Mercedes Sprinter beschädigte und in unbekannte Richtung davonfuhr. Der Zeuge machte die Insassen, die sich in der Nähe aufhielten, auf den Unfall aufmerksam und war beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten bereits weggegangen. Am Sprinter entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher soll es sich um einen asiatisch aussehenden Mann handeln. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, der den Unfall beobachtet hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

