Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist beim Joggen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (19.07.2021) vor einer 34-jährigen Joggerin auf dem Korntaler Landweg an seinem entblößten Glied manipuliert. Die 34-Jährige joggte gegen 11.00 Uhr im Wald und lief dabei hinter einem ebenfalls joggenden Mann. Dieser verlangsamte sein Tempo und blieb schließlich am Wegrand stehen. Als die Frau an ihm vorbeilief, sah sie, dass der Mann Blickkontakt zu ihr aufnahm und dabei an seinem Glied manipulierte. Die Joggerin sprach dem Mann ihre Missbilligung aus, lief weiter und alarmierte schließlich die Polizei. Trotz einer Fahndung trafen die Beamten nicht auf den Tatverdächtigen. Der Mann wird als über 60 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß, mit schlanker Statur und weiß-grauen Haaren beschrieben. Er trug eine Schildmütze, eine blau verspiegelte Sportsonnenbrille, ein neonorangenes Tanktop und eine knielange, graue Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell