Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Montag (19.07.2021) oder Dienstag (20.07.2021) in einen Keller an der Deidesheimer Straße und am Dienstag in einen Keller an der Mainzer Straße eingebrochen. An der Deidesheimer Straße brachen die Einbrecher zwischen 15.00 Uhr und 10.00 Uhr mutmaßlich zunächst die Eingangstür zum Mehrfamilienhaus auf, begaben sich in die Kellerräume und brachen dort eine Kellertür auf. Nach ersten Ermittlungen flüchteten sie ohne Beute. An der Mainzer Straße öffneten die Täter zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr das Schloss einer Kellertür und stahlen ein schwarzes Pedelec der Marke Cube im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich wegen des Falles an der Deidesheimer Straße unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier Kärntner Straße und wegen des Einbruchs an der Mainzer Straße unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell