Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Zwei Autofahrer bei Überholmanöver schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (5. August 2020) gegen 13:25 Uhr waren drei PKW-Fahrer in ihren Fahrzeugen auf der Weseler Straße in Richtung B220 unterwegs. Ein 59-Jähriger aus Goch wollte mit seinem Citroen DS4 den vorausfahrenden Opel Insignia - gesteuert von einem 51-jährigen Emmericher - überholen. Allerdings war hinter dem 59-Jährigen bereits ein 23-Jähriger aus Kleve mit seinem VW Golf ausgeschert, um die Kolonne zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Citroen und dem VW, der 23-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Auch der 51-Jährige konnte eine Kollision nicht verhindern und streifte mit seinem Opel den bereits verunfallten VW. Der 23-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen, ebenso wie der 59-Jährige Citroen-Fahrer. Beide Männer wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige am Steuer des Opels bleib unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Weseler Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell