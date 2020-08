Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zigarettenautomat beschädigt

Kleve (ots)

Bei dem Versuch, in der Nacht zu Donnerstag, 06.08.2020, einen Zigarettenautomaten zu knacken, haben Unbekannte erheblichen Sachschaden angerichtet. Der Automat, der an der Seitenwand eines Imbisses Materborner Allee/Hornstege angebracht war, wurde im Bereich des Ausgabeschachtes beschädigt und hatte sich linksseitig von der Wand gelöst. Der Inhaber des Imbisses hatte um 01.34 Uhr einen lauten Knall vernommen und war nach draußen geeilt. Ein Anwohner hat unmittelbar nach der Tat drei oder Jugendliche auf der Hornstege flüchten sehen, die dann in die Germaniastraße in Richtung Netto gelaufen seien. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

