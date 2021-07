Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (21.07.2021) in ein Bürogebäude am Hortensienweg eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zwischen 20.00 Uhr und 06.30 Uhr offenbar zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, brachen sie die Haupteingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort hebelten sie weitere Türen auf und stahlen elektronische Geräte und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro sowie 15 Dosen eines Energy-Drinks. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell