Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer schwerstverletzt

Schwerte (ots)

Am 19.09.2020 (Sa.), gegen 14,20 Uhr, befuhren ein 38jähriger Karftfahrzeugführer aus Iserlohn und ein 61jähriger Kradfahrer aus Dortmund die Straße Zum Wellenbad in Schwerte in Fahrtrichtung Unnaer Straße. Als der 38jährige Iserlohner beabsichtigte, nach links in die Geisecker Talstraße abzubiegen, wurde er von dem 61jährigen Dortmunder überholt. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Kradfahrer zu Boden stürzte und das Krad gegen den Schaltkasten der sich im Kreuzungsbereich befindlichen Lichtzeichenanlage prallte. Der Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Zur Zeit der Unfallaufnahme konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell