Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einsatzbilanz zur Schwerpunktverkehrskontrolle auf dem Ring

Unna (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Freitagabend (18.09.2020) eine mehrstündige Schwerpunktverkehrskontrolle zum Thema "Tuning, Drogen, Alkohol und Geschwindigkeit" auf dem Ring und in den Zufahrtsstraßen in Unna durchgeführt.

Die Einsatzbilanz:

- 6 Fahrzeug-Sicherstellungen zur Begutachtung nach Erlöschen der Betriebserlaubnis - 1 Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Missachtung des Rotlichts einer Lichtzeichenanlage - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen nicht vorschriftsgemäßer Sicherung eines Kindes im Kfz - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Handynutzung am Steuer - 3 Mängelkarten - 2 Verwarnungsgelder wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis - 88 Verwarnungsgelder wegen Geschwindigkeitsverstößen - 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen (trauriger Spitzenreiter: 82 statt der erlaubten 50 km/h)

Nach mehreren Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern hat die Kreispolizeibehörde Unna diesen Schwerpunktverkehrseinsatz auch zum Schutz der Anwohner vor belästigenden Geräuschimmissionen durchgeführt. Diese Kontrollen können jederzeit und unangekündigt auch in anderen Kommunen des Kreises Unna stattfinden.

Redaktionelle Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten zu diesem Einsatz beantwortet die Pressestelle am Montag (21.09.2020).

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell