Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Motorrad prallt auf bremsenden Pkw

Heiden (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Heiden erlitten. Der 30-jährige Borkener hatte die Halterner Straße gegen 17.30 Uhr aus Heiden kommend in Richtung Reken befahren. Als mehrere Fahrzeuge vor ihm auf dem außerorts liegenden Abschnitt das Tempo verkehrsbedingt stark verringerten, konnte der Kradfahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Motorrad prallte auf den Wagen eines 21-jährigen Borkeners. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von circa 3.200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell