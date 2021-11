Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim - "Berauscht" am Steuer

Westheim (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine 27-jährige Autofahrerin in der Oberen Straße in Westheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass die junge Frau offenbar kurz zuvor Drogen konsumiert hatte. Einen Urintest verweigerte sie, weshalb auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Letztlich gab sie zu, Drogen konsumiert zu haben. Als Strafe erwartet sie ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.

