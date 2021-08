Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Berufskraftfahrer verursacht einen Verkehrsunfall in Jockgrim

Vorbildliche Ersthelfer

Jockgrim (ots)

Am 28.08.2021 befuhr um 13:40 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer die L 540 von Wörth kommend in Richtung Jockgrim. In Höhe der "Wilhelmsruhe" kam der rumänische Staatsangehörige von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Bei dem Unfall wurde der PKW Seat Arosa total beschädigt. Nach dem Unfall wurde der Unfallfahrer von mehreren, jungen Fahranfänger betreut und die Unfallstelle vorbildlich abgesichert. Die verständigte Polizeistreife vor Ort konnte bei dem unverletzten Autofahrer bei einem freiwilligen Alkotest einen Alkoholwert von mehr als 3 Promille feststellen. Die gültige, rumänische Fahrerlaubnis des Unfallfahrers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde auf hiesiger Dienststelle entnommen. Der Führerschein wird mit der Erstakte der Staatsanwaltschaft unverzüglich vorgelegt. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt, der Sachschaden dürfte bei ca. 3000 Euro liegen. Der Berufskraftfahrer wird nun eine längere Zeit ohne Führerschein sein.

