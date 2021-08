Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: betrunken Auto gefahren und Ladendiebstahl begangen

Wörth am Rhein (ots)

Am 27.08.2021 gegen 23:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Wörth zu einem Ladendiebstahl zu einer Tankstelle in Wörth in der Bahnhofstraße gerufen. Der 39-jährige Täter entwendete Lebensmittel im geringwertigen Bereich. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 39-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ermittlungen ergaben, dass er mit einem PKW zur Tankstelle gefahren ist, weshalb mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,99 Promille. Daraufhin wurde bei ihm die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Diebstahl geringwertiger Sachen und Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet

