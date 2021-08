Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Fahrzeuge mutwillig zerkratzt

Oberotterbach (ots)

Zwischen dem 20.08.21 und dem 25.08.21 haben bislang unbekannte Täter Im Schiffertsgarten in Oberotterbach an zwei Fahrzeugen der Marke Rover den Lack zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 / 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell