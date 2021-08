Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau 28.08.2021 - Fahrradfahrer mit Alkohol und Drogen festgestellt

Landau (ots)

Wegen einer gemeldeten Auseinandersetzung befand sich eine Funkstreife der PI Landau, kurz nach Mitternacht in der Heinrich-Jakob-Fried-Straße. Noch während der Sachverhaltsermittlung vor Ort versuchte der vermeintliche Aggressor mit seinem Fahrrad, an den Beamten vorbei, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille und zudem gab der Fahrradfahrer an, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Den Fahrradfahrer erwarten neben einer Blutprobe und erkennungsdienstlichen Behandlung zudem Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

