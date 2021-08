Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Schwerverkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen aufgrund der B10 Sperrung

Annweiler (ots)

Erneut wurden im Bereich der Umleitungsstrecke der B10 bei Annweiler Kontrollen des Schwerverkehrs durchgeführt. 12 der 17 kontrollierten Lkws mit ortsfremden Kennzeichen waren unberechtigt auf der Umleitungsstrecke unterwegs. Sie wurden zurückgewiesen und auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro zu. Des Weiteren wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Landauer Straße in Sarnstall und in der Annweiler Straße in Rinnthal durchgeführt. Hierbei wurde bei 79 gemessenen Fahrzeugen kein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell